Ferragosto: visite teatrali al Museo del Risorgimento

Una visita teatralizzata è la proposta del Museo Nazionale del Risorgimento, a Torino, per passare il Ferragosto tra la storia d'Italia nell'Ottocento e riflettere sul valore della libertà. "Liberi Tutti", a cura di Teatro&Società, si propone come un "un percorso avventuroso e ricco di suspense", originato dalla comparsa improvvisa di uno stravagante personaggio in fuga da qualcosa, che accompagnerà i visitatori per sale e collezioni con tanto di finale a sorpresa.

"Gli spettatori - spiegano dal Museo - saranno protagonisti del racconto e potranno riflettere sui molteplici significati di uno dei valori più alti del nostro vivere civile".

Le visite teatrali si svolgeranno giovedì 15 agosto con partenza alle ore 11 e alle 16; costo della visita 5 euro + biglietto d'ingresso al Museo (solo costo della visita per i possessori di Abbonamento Musei e Torino+Piemonte card).

Nei giorni di Ferragosto sarà inoltre possibile visitare, oltre al percorso permanente del Museo, la mostra "Torino al futuro. La cultura d'impresa, la cultura dell'innovazione" a cura dell'Unione Industriali e la piccola exhibition "Passioni allo specchio: la Contessa di Castiglione e l'Album Nigra".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA