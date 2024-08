Allerta meteo nell'Alessandrino, rinviata escursione alla diga

Rinviata, in via precauzionale causa allerta meteo per la giornata di oggi - come fatto sapere dal sindaco Andrea Barisone - l'escursione alla diga di Molare (Alessandria) prevista in mattinata. Rientrava negli appuntamenti per l'89esimo anniversario del crollo della struttura (il 13 agosto 1935), che causò 111 morti accertati, una novantina di case abbattute, 4 ponti distrutti e l'attività agricola di tutta la medio-bassa Valle Orba messa in ginocchio.

I danni furono quantificati in oltre 45 milioni di lire.

L'anniversario è stato ricordato oggi dall'amministrazione comunale di Ovada con la deposizione di fiori alla lapide al cimitero.



