Traffico di droga fra Torino e Biella, cinque arresti

Cinque arresti e sequestri di droga per un totale di 40 chili. Questi i numeri di un'inchiesta della guardia di finanza che ha stroncato un traffico di stupefacenti fra Biella e Torino. Una sesta persona è stata sottoposta all'obbligo di dimora cumulato con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A promuovere l'attività di spaccio, secondo le prime ricostruzioni, c'era un biellese emigrato in un Paese extraeuropeo che manteneva i contatti con gli indagati dall'estero.

L'indagine, coordinata dalla procura di Biella, prese spunto dall'arresto in flagranza, nell'aprile 2023, di un soggetto nei cui confronti era stata disposta una perquisizione nell'ambito di una indagine per truffa e riciclaggio. Nel corso delle operazioni furono recuperati 950 grammi di hashish, 1.100 grammi di marijuana e 103 grammi di cocaina e l'uomo chiedeva e otteneva di patteggiare la pena. Venne dunque individuato un presunto spacciatore, residente nel Biellese, che aveva organizzato una rete di distribuzione di droga avvalendosi di alcuni familiari, e che lo scorso 25 maggio fu arrestato in flagranza mentre si procurava a Torino 105 grammi di cocaina.

Gli investigatori biellesi hanno poi scoperto il fornitore, un cinquantenne gravitante nel Torinese.

Il 16 luglio è stato arrestato il braccio destro del presunto promotore del gruppo (a sua volta destinatario di un provvedimento di fermo) trovato in possesso di 16 kg di hashish, 17 di marijuana e 630 grammi di coca e 79mila euro in contanti.





