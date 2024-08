Nell'Alessandrino superati i 37 gradi, nel centro di Torino i 34

Temperature massime ben oltre i 35 gradi in alcune località del Piemonte. Oggi - stando ai dati della rete meteo di Arpa - il paese più caldo è stato Sezzadio, in provincia di Alessandria, con 37 gradi. Termometro a 36.5 gradi a Nizza Monferrato (Asti) e a 36.2 ad Acqui Terme (Alessandria); 34.4 nel centro di Torino, alla stazione meteo ai Giardini Reali.

Sul territorio alessandrino permane il rischio 'molto elevato' per gli incendi boschivi. Per questo, facendo seguito ai divieti disposti dalla Regione Piemonte, il sindaco di Fubine Monferrato Lino Pettazzi non ha autorizzato lo spettacolo pirotecnico di questa sera, organizzato per la Festa dell'Unità.

Per domani, invece, annunciata allerta gialla per rischio idrogeologico per i temporali previsti su Casalese, pianura alessandrina, Valenzano, Acquese, Novese e Ovadese.



