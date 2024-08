Caldo, al bioparco Zoom ghiaccioli per tigri e leoni

Anche gli animali amano i ghiaccioli. Gli operatori del bioparco Zoom Torino, a Cumiana (Torino), hanno escogitato questa soluzione per consentire agli esemplari custoditi nella struttura di affrontare al meglio la canicola di questa settimana.

I ghiaccioli vengono preparati ogni giorno con un piccolo 'rinforzo' di carne e pesce per i carnivori e di pezzi di frutta per giraffe, lemuri, suricati e gibboni. "Li inseriamo nel loro habitat - spiegano dal bioparco - a volte nascosti o appesi a un ramo per stimolare attività di ricerca, di gioco, di arricchimento e di premio". A giudicare dal video che è stato diffuso, gli animali - fra cui tigri e leoni - mostrano di apprezzare l'iniziativa.



