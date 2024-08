'Bardonoir', a fine agosto il festival dei libri del brivido

A fine agosto, dal 23 al 25, annuale appuntamento con Bardonoir, il festival letterario diretto da Giorgio Ballario e dedicato alla narrativa poliziesca. Il cartellone è studiato "per offrire una giusta miscellanea tra autori più noti e altri ancora da scoprire, tra scrittori di respiro nazionale e internazionale e altri più legati al territorio, tra opere di puro intrattenimento e altre che non disdegnano la contaminazione con temi di costume e di carattere sociale".

La 'casa' di Bardonoir sarà la Base Logistica di viale Bramafam 60, la rassegna è organizzata nell'ambito del cartellone estivo Scena 1312 dal Comune di Bardonecchia e dell'Associazione Estemporanea.

Venerdì 23 alle 18,30 apertura con lo scrittore astigiano Gian Marco Griffi, semifinalista al Premio Strega e autore nel 2023 di "Ferrovie del Messico", pluripremiato e pluritradotto all'estero. Non è un autore noir, ma racconterà il suo rapporto con questo genere letterario.

Il clou nel pomeriggio: alle 15,30 Cristina Origone, autrice genovese, e Gian Luca Campagna, scrittore di Latina, spiegheranno come in un'opera noir si possono fondere intrattenimento e impegno sociale; alle 17 Rosa Teruzzi racconterà della sua serie dedicata alla fioraia Libera, la detective improvvisata che si muove nei quartieri più tradizionali di Milano. Alle 18,30 a Bardonoir ci sarà Valerio Varesi, parmense, uno dei più noti e longevi giallisti italiani.

Il 25 agosto, ospiti il varesino Emiliano Bezzon, autore di romanzi ambientati in Lombardia e Piemonte; e il veneziano Stefano Cosmo, che lo scorso anno ha debuttato raccontando il mondo delle lotte clandestine nel Nordest; chiusura con Gabriele Barberis, biellese, giornalista a Milano, e Fabrizio Borgio, astigiano, che ha scritto gialli classici ambientati nel Monferrato ma di recente ha pubblicato per 'Segretissimo' di Mondadori un romanzo di spionaggio sui retroscena degli interessi italiani e occidentali dietro al conflitto libico.





