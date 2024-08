Acqui, Festival per Kurt Cobain a 30 anni dalla morte

Dedicare un festival rock a Kurt Cobain, leader dei Nirvana, nel trentennale della sua morte (5 aprile 1994) ad Acqui Terme (Alessandria) è "un modo significativo per celebrare l'immenso impatto che ha avuto su musica e cultura popolare". Lo spiegano - in una nota - gli organizzatori dell'appuntamento del 24 agosto, dalle 17 nell'area degli Archi Romani, ad Acqui Terme (Alessandria).

Al Festival parteciperanno 8 gruppi che si alterneranno sul palco per tutto il giorno, reinterpretando i pezzi più celebri di Cobain. Per gli appassionati dell'arte visiva, atelier di live painting con opere ispirate dalla musica. Disponibile records store con vinili, cd, merchandising e memorabilia legati all'artista Cobain e alla scena rock degli anni '90.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA