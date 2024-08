Droga nei boschi del Biellese, nuovo intervento dei carabinieri

Proseguono le attività dei carabinieri contro il fenomeno dello spaccio di droga nei boschi del Biellese. Due persone sono state individuate nel corso di un intervento a Mongrando (Biella). Si tratta di un marocchino di 30 anni e di un libico di 27 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Erano su un'auto notata da una pattuglia in località Maghetto durante un servizio di controllo sulle strade che collegano l'abitato all'Eporediese. Nell'abitacolo sono stati trovati alcuni grammi di hashish. Il libico è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Nella prima metà dell'anno il complesso degli interventi dell'Arma in Valle Elvo aveva portato all'identificazione di oltre 240 persone, sedici delle quali segnalate alla Prefettura come consumatori di stupefacenti.



