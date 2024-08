Catena di furti nel Cuneese interrotta dalla polizia, 3 arresti

Una catena di furti in attività commerciali nel Cuneese è stata interrotta dalla polizia con un'indagine che ha portato all'arresto in flagranza di tre persone. Le manette sono scattate per due romeni e un albanese che ora sono sospettati di avere messo a segno dei 'colpi' a Villafalletto, Boves, Borgo San Dalmazzo, Cervasca e Costigliole Saluzzo ai danni di gioiellerie, autodemolizioni, segherie industriali, ferramenta e rivenditori di biciclette. Altri tre sono stati denunciati per ricettazione.

Gli investigatori hanno accertato che in alcune occasioni, per caricare la refurtiva, il gruppo si è avvalso di autocarri rubati subito prima di raggiungere gli obiettivi da depredare.

La merce veniva poi nascosta in alcuni punti fra Busca e Borgo San Dalmazzo.

I preziosi sottratti nelle gioiellerie (a Costigliole Saluzzo e Villafalletto) sono stati recuperati e restituiti ai proprietari. Solo le biciclette trafugate in una rivendita di Boves avevano un valore di 150 mila euro.



