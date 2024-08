Furti in negozi, quattro arrestati dalla polizia a Torino

La polizia ha arrestato quattro giovani per furto aggravato, che avevano spaccato le vetrine di due diversi esercizi commerciali chiusi a Torino. In entrambi i casi le segnalazioni sono arrivate da cittadini.

Nelle prime ore del mattino un residente ha sentito dei rumori sospetti, poi ha visto un ragazzo sfondare un pannello della porta d'ingresso di un'agenzia immobiliare in corso Casale e entrare. Gli agenti hanno sorpreso il giovane, 19 anni, ancora all'interno, che aveva frugato ovunque e non sembrava avere avuto il tempo di rubare, ma è stato trovato con un cellulare ritenuto di dubbia provenienza.

Due persone che stavano chiacchierando ai giardini Jaquerio hanno invece visto di notte un giovane sfondare con un tombino le vetrine di un negozio di articoli da pc, per uscirne un paio di minuti dopo con diverso materiale in mano. Il giovane poi è fuggito verso corso Taranto con altre due persone. Sono stati bloccati tutti e tre da una pattuglia della polizia e arrestati.

Il primo che ha 24 anni e gli altri due 26 e 30 anni, presumibilmente con la funzione di palo, avevano iniziato a spartirsi la refurtiva e l'avevano nascosta sotto le maglie: erano tre pc e due notebook.



