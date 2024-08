'Andy Warhol - Influencer' a Mondovì, com'è diventato un'icona

Una mostra monografica "Andy Warhol - Influencer", dedicata al maestro della Pop Art internazionale, è aperta a Mondovì (Cuneo) dal 10 agosto al 6 gennaio. Nella ex chiesa di Santo Stefano, l'esposizione offre un approfondito viaggio nella carriera artistica di Warhol, sottolineando come il suo genio creativo abbia trasformato la quotidianità dell'America del Ventesimo secolo in un'esplosione di colori e immagini iconiche.

Precursore delle tendenze molto prima che il termine influencer fosse utilizzato, l'artista, figura mondana e provocatore, con la sua iconica parrucca grigio argento, jeans e maglione a collo alto, ha superato le barriere del tempo e del genere senza l'ausilio dei social media, creando un personaggio pubblico che era tanto un'opera d'arte quanto le sue creazioni.

Ha saputo infatti reinterpretare la cultura popolare, rendendola accessibile e affascinante per il grande pubblico. Il suo uso innovativo della serigrafia, la ripetizione seriale delle immagini e la capacità di trasformare oggetti quotidiani in opere d'arte sono caratteristiche che lo rendono un pioniere.

La mostra curata da Gianfranco Rosini è suddivisa in grandi aree tematiche, attraverso diverse fasi della sua carriera, Ci sono gli esordi come grafico (Anni Quaranta e Cinquanta), con le prime sperimentazioni artistiche e ritratti delle famose rock star dell'epoca. Si trovano serigrafie iconiche, quali i ritratti di Marilyn Monroe, Elvis Presley ed Elizabeth Taylor, così come la serie dei barattoli di zuppa Campbell's, una provocazione artistica che ha sfidato le convenzioni dell'arte e della cultura consumistica.

Tra le produzioni degli Anni Settanta e Ottanta si trovano immagini dedicate alla rivista Interview, fondata dallo stesso Warhol nel 1969, che riflettono il suo ruolo di trendsetter e il suo legame col mondo della moda e dello spettacolo. In un'area musicale, si trovano copertine originali e la possibilità di ascolto di brani di autori come David Bowie, Lou Reed e i Velvet Underground, profondamente influenzati da Warhol. Un angolo letterario propone libri dedicati all'artista per approfondire il contesto culturale e sociale in cui ha operato.



