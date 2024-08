Gita fuori casa di un pappagallo, arrivano i vigili del fuoco

La breve gita fuori casa di un pappagallo a Torino si è conclusa con l'intervento dei vigili del fuoco: l'esemplare si era allontanato dal proprietario e, dopo un breve volo, si era posato su un albero in via delle Pervinche, nel quartiere delle Vallette. Gli operatori lo hanno recuperato servendosi di un'autoscala.

Il pappagallo, di origine sudamericana, è un 'ara', una varietà conosciuta per essere particolarmente vivace, socievole ed esuberante.

All'intervento hanno preso parte i vigili del fuoco volontari di Alpignano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA