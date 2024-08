Uomo muore durante lite nel Torinese, indagine dei carabinieri

Un uomo di 56 anni è morto oggi nel Torinese durante una accesa discussione con un'altra persona. E' successo a Brusasco, località a una quarantina di km da Torino, nel cortile di un cascinale. I carabinieri stanno svolgendo le indagini.

Secondo una prima ricostruzione, il 56enne è caduto mentre indietreggiava. I militari stanno accertando se è stato spinto o è inciampato. Resta da chiarire, inoltre, se il decesso si è verificato per l'urto con il suolo o per via di un malore.





