Torino: Ruzzola, bene la Luxembourg in Galleria Subalpina

La storica libreria Luxembourg, a Torino, si trasferisce nella Galleria Subalpina: lo afferma Paolo Ruzzola, consigliere regionale di Forza Italia, in una nota cui è allegata una fotografia con la vetrina e degli operai al lavoro.

Lo scorso aprile era trapelata la notizia che la Luxembourg avrebbe lasciato i locali affacciati su piazza Carignano per via dell'affitto troppo alto.

«Oggi - dichiara Ruzzola - abbiamo avuto la conferma che si trasferirà in Galleria Subalpina. Come Forza Italia siamo estremamente soddisfatti perché negli anni abbiamo visto troppe librerie storiche di Torino chiudere i battenti lasciando aperta una ferita nel nostro capoluogo. La Luxemburg costituisce un patrimonio per la storia di Torino, sia perché aperta dal lontano 1872 ma anche e soprattutto per la qualità dell'offerta culturale che ha saputo garantire in tutti questi anni". "Non disperdere le nostre radici e la nostra memoria è fondamentale per restare punto di riferimento attrattivo sia a livello turistico sia educativo", conclude l'esponente di Forza Italia.





