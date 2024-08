Scontro auto-monopattino nel Torinese, ragazza gravissima

Sono gravissime le condizioni di vita di una ragazza di appena 18 anni, residente a San Giusto, rimasta coinvolta in un incidente stradale con il monopattino, questa mattina, sulla provinciale 53 a San Giorgio Canavese (Torino). La ragazza si è scontrata con un'Alfa Giulietta, condotta da un giovane di 21 anni, rimasto illeso, all'incrocio per Lusigliè-Ciconio.

Sbalzata a terra, la ragazza ha riportato un gravissimo trauma cranico e facciale oltre ad alcune fratture. È stata elitrasportata in condizioni critiche al Cto di Torino, dove è al momento ricoverata in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.



