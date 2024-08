Prendono cellulare a una ragazza e un amico la difende, arrestati

Hanno preso il cellulare di una ragazza, minacciandola con un coltello, ma un amico di lei l'ha difesa ed è riuscito a recuperarlo dopo una colluttazione.

L'episodio è avvenuto la notte scorsa a Torino, nel parco del Valentino e i ragazzi hanno chiamato le forze dell'ordine, raccontando che ad agire erano stati due sconosciuti, che si erano intrufolati nella loro festa di laurea.

La polizia ha individuato due persone che corrispondevano alla descrizione, due giovani originari del Marocco e del Ghana, di trentatré e ventotto anni, arrestati per tentata rapina impropria in concorso e condotti in carcere.



