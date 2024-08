Piemonte, Cdm approva stato emergenza per danni maltempo giugno

Il Consiglio dei ministri ha approvato la richiesta presentata dalla Regione Piemonte di proclamare lo stato di emergenza per i danni provocati dall'ondata di maltempo del 29 e 30 giugno scorsi. Lo comunica la stessa Regione in una nota in cui si esprime "soddisfazione" e si sottolinea che sono stati stanziati 17,1 milioni di euro per i primi interventi urgenti.

Il 29 e 30 giugno forti nubifragi avevano provocato danni in particolare nelle valli del Torinese, nel Vercellese e nella zona di Macugnaga (Vco). "Nelle ore immediatamente successive all'evento - spiega una nota - i tecnici regionali si erano subito recati nei luoghi colpiti per verificare i danni e predisporre, insieme ai sindaci, un quadro delle opere di prima necessità.

"La serietà e la tempestività del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e della Regione Piemonte - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla protezione civile, Marco Gabusi - ci hanno consentito di aiutare coloro che in quei giorni sono stati in prima linea: sindaci e volontari»



