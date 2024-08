Maltempo: Piemonte, una quindicina di sfollati a Borgosesia

Otto famiglie sono state sfollate a Borgosesia (Vercelli) per i danni provocati dal nubifragio di ieri. Le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili.

Il sindaco, Fabrizio Bonaccio, comunica che si tratta in tutto di una quindicina di persone. "E' doloroso vederle senza casa", afferma.

"L'amministrazione comunale - spiega ancora il sindaco - si è messo a disposizione per un primo supporto. La maggior parte di ha trovato ospitalità presso amici o parenti. Due famiglie invece sono state portate in strutture messe a disposizione dal Comune. Ho emesso un'ordinanza che vieta il rientro negli edifici danneggiati, che dovranno essere sottoposti a verifica strutturale".



