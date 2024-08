Ladri di rame sorpresi dai carabinieri, arrestati a Grugliasco

Avevano rubato del rame proveniente dal cantiere del nuovo polo scientifico universitario di Grugliasco (Torino), ma i carabinieri, che indagavano su un precedente furto, avvenuto il 4 agosto, di bobine di cavi elettrici, li hanno sorpresi e arrestati due sere dopo.

Tre uomini, un nordafricano di 52 anni e due cittadini dell'est Europa di 30 e 44 anni, sono accusati di furto aggravato in concorso.

Durante un sopralluogo nel cantiere, il 6 agosto, i militari dell'Arma avevano notato, parcheggiato nei pressi dell'ingresso, un furgone giallo.

Alla vista dei carabinieri un uomo è immediatamente salito sul mezzo e si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento è stato fermato e tutti gli occupanti identificati. A seguito di perquisizione del veicolo sono state rinvenute 155 sezioni di cavi elettrici da cablaggio in rame per un peso complessivo di 180 kg e un valore commerciale di 1.440 euro.

A conclusione di ulteriori indagini, i tre sono stati anche denunciati perché gravemente indiziati di essere i presunti autori del furto avvenuto il 4 agosto.



