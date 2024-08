Il 20 agosto si riunirà il consiglio Crt per le risposte al Mef

E' prevista per il 20 agosto la convocazione del consiglio di indirizzo della Fondazione Crt per dare il via libera al nuovo statuto, ai regolamenti e a tutte le misure richieste del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Due giorni prima, quindi, della scadenza indicata dal dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti.

Oggi il consiglio di indirizzo - secondo quanto si apprende - ha espresso piena fiducia alla presidente Anna Maria Poggi per il lavoro che sta portando avanti, grande apprezzamento e totale condivisione del percorso. La linea condivisa è quella di piena collaborazione con il Mef.

I consiglieri di indirizzo hanno ringraziato Davide Canavesio e Marco Giovannini, che si sono dimessi dal consiglio di amministrazione Crt, e Cateria Bima, che ha lasciato la vicepresidenza delle Ogr, dimostrando grande senso di responsabilità verso la fondazione.

Non è stata verificata alcuna incompatibilità dei consiglieri dei indirizzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA