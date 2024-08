Alessandria, bandiere a mezz'asta per la strage del Marcinelle

Oggi le bandiere del Comune di Alessandria verranno esposte a mezz'asta per ricordare la morte dei 256 minatori che nel 1956 persero la vita nella miniera di carbone del "Bois du Cazier" a Marcinelle, sobborgo operaio di Charleroi in Belgio. Tra loro c'erano 136 italiani.

Dal 1 dicembre 2001, l'8 agosto è stata individuata come 'Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo', ricorrenza designata per informarne e valorizzarne il contributo sociale, culturale ed economico dei lavoratori italiani all'estero.

"Quella di oggi non deve essere esclusivamente una commemorazione ma un vero e proprio monito per chiunque sia chiamato a vigilare sulla sicurezza del lavoro - afferma il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante -. I fatti di cronaca recenti che ci raccontano delle tante, troppe tragedie che riguardano i lavoratori ci costringono a moltiplicare gli sforzi per fare in modo che i posti di lavoro non diventino luoghi in cui si va a morire ma in cui ci si realizza e si cresce. Il pensiero ai nostri connazionali caduti lontano dall'Italia, impegnati a costruirsi un futuro migliore, ci guidi verso una maggiore consapevolezza e un'attenzione vigile".



