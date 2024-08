Abbandoni di cani e gatti a Grugliasco, +20% da inizio estate

A Grugliasco (Torino) dall'inizio dell'estate gli abbandoni di animali domestici, soprattutto cani e gatti, sono aumentati del 20 per cento circa, rispetto all'anno scorso. Nel 2023, da inizio giugno a fine settembre, gli animali domestici abbandonati sono stati otto. Quest'anno, da inizio di giugno a fine luglio, i ritrovamenti accertati sono già dieci e l'estate non è ancora terminata. Solo gli animali ritrovati dalla polizia locale di Grugliasco, in un mese, da fine giugno a fine luglio, sono stati tre: un gattino e due cani e un cucciolo è stato adottato da uno degli agenti.

"Con l'arrivo dell'estate - afferma il comandante della polizia locale di Grugliasco Massimo Penz - aumentano gli abbandoni di animali. Riceviamo segnalazioni soprattutto da cittadini che uscendo di casa, percorrendo parchi e strade, si imbattono in cani e gatti privi di padrone, ma non solo. Anche criceti, tartarughe, furetti, conigli, pappagalli. Purtroppo abbiamo notato un aumento di abbandoni quest'anno. Cittadini che senza scrupolo lasciano per strada cani e gatti non abituati a stare all'aperto e che possono creare incidenti stradali".

In caso di ritrovamenti di animali sul territorio di Grugliasco, informa il Comune, è utile allertare subito la polizia locale al numero 011.401.39.00.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA