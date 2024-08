A32, verso Ferragosto possibili code sulla Torino - Bardonecchia

In vista del weekend che precede ferragosto la Sitaf, società di gestione dell'autostrada A32 Torino - Bardonecchia, avverte del rischio che si formino lunghe code sulle carreggiate, a causa anche della presenza di cantieri "che Sitaf deve realizzare in ottemperanza alle normative vigenti".

I momenti più critici, avvisa, saranno domani dalle 18 alle 23 in direzione Bardonecchia, sabato dalle 8 alle 12 in direzione Bardonecchia e dalle 16 alle 21 in direzione Torino, domenica dalle 14 alle 21 in direzione Torino.

Per evitare la formazione di code nelle gallerie e i relativi problemi di sicurezza, annuncia la Sitaf, "provvederemo se necessario al rallentamento dei veicoli alla barriera di Salbetrand, chiudendo momentaneamente una o più piste automatiche di pedaggio".



