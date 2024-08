Rissa fuori dal locale, polizia chiude minimarket a Novara

È costata cara a un minimarket di Novara una lite scoppiata nei pressi dell'esercizio commerciale tra stranieri in stato di ebrezza. Gli agenti di polizia della Questura di Novara hanno infatti dato esecuzione al provvedimento per la sua chiusura per sette giorni.

Dopo la rissa, avvenuta lo scorso giugno, in cui è stato appurato che erano state utilizzate anche bottiglie di vetro provenienti dal locale, è emerso che il minimarket era abituale ritrovo di persone con precedenti di polizia, i quali generavano spesso episodi di schiamazzi e incuria del luogo, dovuti all'eccessivo consumo di alcol.



