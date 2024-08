Raduno spazzacamini, in mille attesi a Santa Maria Maggiore

Sono un migliaio gli spazzacamini attesi a Santa Maria Maggiore, località della val Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola) per la 41/a edizione del Raduno internazionale dello spazzacamino, evento di riferimento mondiale per gli 'uomini della fuliggine' provenienti da tutto il mondo. Il raduno, organizzato dall'Associazione nazionale spazzacamini con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore, si svolgerà dal 30 agosto al 2 settembre.

La tradizionale parata nelle vie del paese, durante la quale sfileranno le delegazioni (quelle da Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia e Finlandia le più numerose) sarà domenica 1 settembre alle 10. Il giorno precedente, alle 10.30, è in programma la celebrazione a Malesco di fronte al monumento che ricorda Faustino Cappini, il bambino che negli anni Trenta morì fulminato per aver toccato i fili dell'alta tensione dopo aver terminato di pulire un camino.

Il raduno si svolge in una vallata, la val Vigezzo, nota fin dall'Ottocento come 'valle degli spazzacamini' per via dei tantissimi emigranti, spesso bambini, che lasciavano le località diretti verso Francia, Germania, Austria ed Olanda.

Lo scorso anno, quando l'evento tagliò il traguardo delle quaranta edizioni, a Santa Maria Maggiore arrivarono 1800 spazzacamini.



