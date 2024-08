Pininfarina conferma ai vertici Morselli e Angori

Il consiglio di amministrazione della Pininfarina ha confermato Lucia Morselli presidente (senza incarichi esecutivi) Silvio Pietro Angori amministratore delegato. Angori è stato anche nominato vicepresidente. E' stata valutata positivamente - spiega un comunicato - la composizione dell'organo amministrativo, composto in maggioranza (6 su 10) da amministratori indipendenti ai sensi della richiamata normativa. Il consiglio ha anche nominato il comitato per il controllo sulla gestione costituito da tre componenti, in carica per il triennio 2024-2026: Salvatore Providenti (presidente), Massimo Miani e Manuela Monica Danila Massari.

