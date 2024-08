Nuova forte grandinata a Torino, auto e pedoni in difficoltà

Una nuova forte grandinata su Torino, dopo quella dei giorni scorsi. A partire dalla zona Ovest della città il cielo è diventato velocemente nuvoloso e scuro e i temporali sparsi sono diventati in pochi minuti grandine. In difficoltà pedoni e auto, tutti in cerca di ripari, mentre per le strade si incontrano pattuglie di vigili che verificano la viabilità.

Disagi e strade allagate anche in centro città, mentre vengono segnalati dei blackout, in particolare nella zona Nord di Torino.

La grandine al momento sembra aver dato tregua, mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo per il distacco di vetri e cornicioni in alcune vie del centro, come nella zona di via Garibaldi e via Cernaia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA