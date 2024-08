Prima ondata di maltempo di agosto - breve ma intensa - in provincia di Alessandria.

Temporali e vento hanno, in particolare, colpito le zone al confine con l'Astigiano, l'Acquese, il Casalese e il Valenzano.

La Protezione Civile raccomanda prudenza. Raffiche anche nel Tortonese e Novese dove, a Basaluzzo, si è registrato per pochi minuti il valore di 33,1 chilometri orari.

Vigili del fuoco impegnati per alberi e pali caduti o pericolanti.



