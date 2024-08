La Cina è ospite alla Mostra della Ceramica di Castellamonte

Uno scambio Italia-Cina è tra le novità della 63/a edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte, nel Canavese, che si terrà dal 24 agosto al 15 settembre. Presentata nella sala trasparenza della Regione Piemonte, quest'anno per la manifestazione la nazione ospite d'onore è appunto la Cina, grazie alla collaborazione con l'associazione Nuova generazione Italo-Cinese: a palazzo Botton in mostra le opere provenienti dalla contea di Yongjia.

Il concorso Ceramics in Love, giunto alla sua sesta edizione, sarà invece dedicato a Marco Polo: oltre cento opere in mostra provenienti da 26 nazioni diverse. Previsto anche un omaggio a Miro Gianola, l'installazione delle celeberrime stufe a Palazzo Antonelli, la collettiva di Elisa Talentino e la mostra del gioiello ceramico a cura della Cna. "Terre Nuove, la Mostra del gioiello ceramico ideata da Cna Federmoda e accolta all'interno del Centro congressi Martinetti di Castellamonte compie tredici anni. "Le ceramiche di Castellamonte sono note in tutto il mondo - ha spiegato l'assessora alla cultura regionale, Marina Chiarelli -. Il fatto che la Mostra si arricchisca di un carattere di internazionalità, grazie al lavoro del Comune, diventa una vera e propria esperienza del made in Piemonte".

La mostra è un appuntamento molto atteso anche dai tanti artisti ceramisti, pittori, scultori e architetti che con grande interesse seguono da diversi anni l'evento da più parti d'Italia e del mondo.



