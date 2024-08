Juve: post criptico di Chiesa con i colori bianconeri

La telenovela tra Federico Chiesa e la Juventus si arricchisce di un nuovo capitolo. L'attaccante è ormai ai margini del progetto, lo ha confermato apertamente e pubblicamente lo stesso allenatore Thiago Motta, ma sui social è arrivato un post criptico. Il classe 1997 infatti ha pubblicato una foto di una sua esultanza con la maglia della Juve accompagnata da due pallini, uno bianco e uno nero.

E, tra i "mi piace" al post, è spuntato quello di Dusan Vlahovic. Alla Continassa, però si continua a cercare una soluzione per Chiesa, con l'obiettivo di trovare la migliore offerta per l'attaccante in scadenza a giugno 2025.



