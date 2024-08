Fondazione Crt, dimissioni di tre consiglieri

Davide Canavesio e Marco Giovannini, si sono dimessi oggi dal consiglio amministrazione della Fondazione Crt. Caterina Bima, lascia invece la vicepresidenza delle Ogr. "Alcuni consiglieri d'amministrazione hanno mostrato un grande senso di responsabilità in un momento molto delicato per la vita della Fondazione", spiega la presidente Anna Maria Poggi. "Tre colleghi che non erano tenuti a farlo hanno deciso di rassegnare le dimissioni, chi dal cda come Canavesio e Giovannini, chi dalla controllata Ogr come Bima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA