Colto a fumare uno spinello, in casa agenti trovano 4 piante

Un uomo di 50 anni residente nel Verbano-Cusio-Ossola è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: i carabinieri di Stresa hanno scoperto nella sua abitazione 240 grammi di marijuana, semi e quattro piantine, un fertilizzante, lampade e altro materiale per la coltivazione, nel corso di una perquisizione scattata dopo avere colto l'uomo fumare uno spinello sul lungolago di Stresa.

L'uomo, al momento del controllo nella zona dell'imbarcadero di Carciano, aveva tentato di giustificarsi spiegando agli agenti di usare la sostanza per scopi terapeutici. Gli è stata anche ritirata la patente.



