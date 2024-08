Rapina un passante a Bra, preso subito dai carabinieri

Un giovane è stato rapinato nei giorni scorsi in centro a Bra (Cuneo)e il carabinieri hanno catturato subito dopo il presunto autore del gesto. L'episodio è avvenuto dopo la mezzanotte del 3 agosto e il giovane si trovato davanti un uomo che l'ha minacciato con un coltello e una bottiglia di vetro, facendosi consegnare gli 80 euro che il ragazzo aveva in tasca e correndo via a piedi.

Il giovane ha chiamato subito il 112 e i militari sono accorsi innanzitutto perché era molto scosso. Ottenuta poi una descrizione, hanno rintracciato il presunto rapinatore a poche centinaia di metri di distanza, con addosso la refurtiva e un coltello. Si tratta di una persona già nota alle forze dell'ordine, un albanese con precedenti di polizia, irregolare in Italia.



