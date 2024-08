I leoni protagonisti a Zoom il 10 agosto, giornata mondiale

Il 10 agosto, in occasione della Giornata mondiale del leone, il Bioparco Zoom Torino organizza un evento speciale dedicato a questi animali: una giornata ricca di attività e iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sulla conservazione di uno dei predatori più carismatici del pianeta, offrendo momenti coinvolgenti, divertenti ma anche educativi. "Il leone è uno dei predatori più carismatici del pianeta - racconta Irene Carnovale, Responsabile Keeper Bioparco Zoom Torino - e nonostante in Africa la popolazione sia ancora numericamente significativa (si stimano circa 23mila esemplari maturi), è nella lista rossa della Iucn poiché considerata vulnerabile".

Alle 11.30 (con replica alle 17.30 e 20.30) presso la Savana Terrace ci sarà un talk speciale per conoscere da vicino i tre leoni ospitati al parco - Raican, Inez e Iris - scoprire divertenti curiosità, le particolarità dell'ecosistema africano e conoscere i keeper che si prendono cura di loro. Un incontro ravvicinato che permetterà di osservare da vicino questi affascinanti animali nel loro habitat, la Rupe del Masai Mara.

Gli altri appuntamenti sono tra aperitivi e film, anche nei giorni seguenti.



