Carceri: detenuto suicida a Biella faceva lo sciopero della fame

Stava facendo lo sciopero della fame e chiedeva il trasferimento dal carcere di Biella per avvicinarsi ai suoi familiari, il detenuto di 55 anni, di origine albanese che si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella. Nonostante i soccorsi per lui non c'è stato più nulla da fare.

Nei giorni scorsi, a quanto si apprende, era stato portato in ospedale per una visita psichiatrica, ma non sarebbe stato riscontrato un elevato rischi di atti di autolesionismo.

A giugno sempre nel carcere di Biella si era suicidato un altro detenuto.



