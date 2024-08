Carceri: detenuto di 55 anni si impicca a Biella

Un detenuto di 55 anni, di origine albanese, si è impiccato la scorsa sera nel carcere di Biella.

Si tratta del 64esimo suicidio dell'inizio dell'anno, come ricorda in una nota il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. "A cui bisogna aggiungere i sette appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita- dice De Fazio- Nella sostanziale indifferenza del Governo, non si ferma la carneficina nelle carceri del Paese e siamo a un numero di morti assurdo, mai visto in precedenza".





