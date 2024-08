Sanzionate nell'Alessandrino 50 persone su un torrente

Controlli sono stati effettuati dai carabinieri delle stazioni di Molare e di Ovada (Alessandria) e del nucleo forestali lungo le sponde del torrente Orba, in estate frequentate dai bagnanti, soprattuto stranieri provenienti da Genova.

Sono state identificate sessanta persone e cinquanta sono state sanzionate amministrativamente per violazione delle ordinanze anti campeggio, bivacco, accensione di fuochi e balneazione in aree pericolose. Sono stati verificati 34 veicoli e il servizio sarà ripetuto per tutto agosto.



