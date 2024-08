A Jane Campion il Premio Stella della Mole del Museo del Cinema

Jane Campiojn, due volte vincitrice dell'Oscar per Lezioni di piano e Il potere del cane riceverà il Premio Stella della Mole martedì primo ottobre in occasione di una Masterclass, dove verrà raccontato il suo cinema, dai primi successi di critica che l'hanno consacrata come cineasta alla sua memorabile serie di eroine che lottano per farsi ascoltare, riconoscere e comprendere. In dialogo con il direttore del Museo Domenico De Gaetano, Jane Campion ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera.

"Nel corso della sua carriera quarantennale, Jane Campion si è ritagliata un posto unico nella storia e nel pantheon tradizionalmente maschile del cinema moderno- Con questo nuovo appuntamento il Museo Nazionale del Cinema ribadisce il suo ruolo di hub culturale internazionale, confermando di essere un'istituzione capace di fare grandi mostre e di ospitare personaggi e celebrità del mondo del cinema e della cultura.

Jane Campion" afferma Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema. "Jane Campion è indiscutibilmente una cineasta di singolare genialità che, come nessun altro, riesce a servirsi delle arti della rappresentazione cinematografica per rivelare intuizioni uniche e profonde sulla soggettività femminile nonché una sensibilità distintiva in film diretti da una donna, sulle donne e per le donne. L'aspetto superficiale di un thriller tradizionale, di una storia d'amore, di un dramma domestico, di una biografia o di un adattamento di un classico della letteratura fa un lungo giro attorno alla psiche dei suoi personaggi principali e osa deviare in un territorio inaspettato e altamente stimolante che non sempre incontra un fascino universale" sottolinea De Gaetano.



