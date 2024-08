Travolto da scooter sull'Aurelia, 92enne muore a Bordighera

Un uomo di 92 anni, originario di Novara, è morto, dopo essere stato travolto da uno scooter sull'Aurelia, ieri sera, nei pressi dell'ospedale di Bordighera.

A nulla sono serviti i soccorsi del personale sanitario. E' stato anche allertato l'elisoccorso Grifo, ma le condizioni dell'anziano sono da subito apparse molto gravi. Il conducente dello scooter, 21 anni, originario di Torino, avrebbe detto ai soccorritori di non essersi accorto del pedone, se non quando ha sentito l'impatto. E' emerso che in quel tratto di strada c'era un lampione spento e la vittima non attraversava sulle strisce.

Accertamenti sono comunque in corso da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica del tragico incidente.





