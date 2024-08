Operazione anti-spaccio a Cuneo, 11 arresti e 18 denunce

Si è conclusa con l'arresto in flagranza di undici persone e il deferimento all'autorità giudiziaria di altre diciotto, perlopiù di origine straniera, una vasta operazione antidroga avviata dalla questura di Cuneo dal settembre 2023.

Obiettivo dell'operazione Crack Express, come è stata denominata, era la repressione dello spaccio nelle aree più critiche della città, in particolare il cosiddetto quadrilatero della stazione e piazza Boves.

L'attività della squadra mobile della polizia ha portato al sequestro di più di 300 grammi di crack e cocaina, in aggiunta ad altre sostanze da taglio, come il mannitolo, che avrebbero prodotto oltre 2.500 dosi destinate alle piazze di spaccio cittadine, con un giro d'affari stimato in oltre 50.000 euro.

Tra i risultati più significativi c'è l'arresto di un cittadino ivoriano, latitante dal 2019, dopo essere stato colpito da un mandato di cattura spiccato dal tribunale di Parma. L'uomo, trovato in possesso di oltre 90 dosi di crack e di 2.500 euro in contanti, era riuscito finora a sottrarsi ai controlli, sfruttando il passaporto autentico di un connazionale che gli somigliava.



