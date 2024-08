E' morto Mario Paglieri storico 'naso' dell'azienda di famiglia

È morto a 91 anni Mario Paglieri, imprenditore di Alessandria, erede della storica azienda di profumi, fondata nel capoluogo di provincia nel 1876.

Da anni combatteva contro una malattia. Specifico il ruolo di 'naso', particolarmente importante per una realtà industriale che dai confini piemontesi è ormai conosciuta in tutto il mondo, con iconici brand come Felce Azzurra, che ha festeggiato cento anni nel 2023. La figlia Debora è attuale co-ceo.

I funerali sono in programma nella cattedrale di Alessandria martedì 6 agosto alle 14.45, il rosario domani sera alle 19.





