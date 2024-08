Da Cuneo nuovo collegamento con Bacau, primo volo 177 passeggeri

La compagnia Aeroitalia ha inaugurato oggi il nuovo collegamento Cuneo-Bacau. In occasione del primo volo sono stati trasportati 177 passeggeri, con un riempimento del 94%. La nuova rotta Cuneo - Bacau sarà servita due volte a settimana, ogni mercoledì e domenica, con aerei Boeing 737-800 da 189 posti, offrendo ai passeggeri un'esperienza di volo confortevole e conveniente, con tariffe a partire da 19,99 euro a tratta.

Il volo è stato accolto all'atterraggio all'aeroporto di Cuneo dal tradizionale arco di acqua dei vigili del fuoco e all'inaugurazione ha presenziato il console generale di Romania Cosmin Dumitrescu, insieme con Georges Mikhael, ceo dell'aeroporto di Cuneo, Adrian Duru, sales manager di Aeroitalia e Anna Milanese, Accountable manager dell'aeroporto di Cuneo.

"Siamo felici di vedere ripristinato lo storico collegamento con Bacau ad opera della compagnia aerea Aeroitalia, a cui diamo il benvenuto nel nostro scalo" ha affermato Mikhael. "Siamo lieti che Aeroitalia abbia saputo cogliere questa opportunità e auspichiamo che la rotta venga utilizzata non solo da chi viaggia in Romania per visitare amici e parenti o per lavoro, ma anche da chi vorrà scoprire le bellezze architettoniche e naturalistiche che questa località ha da offrire" ha aggiunto Milanese.



