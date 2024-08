Torino: tris in amichevole, battuto il Metz

Si chiude con una vittoria per 3-0 contro il Metz la mini-tournée del Torino in Francia. I granata di Vanoli, dopo i pareggi contro Lione e Bourgoin-Jallie, travolgono la formazione di Ligue 2 con le reti di Zapata, Lazaro e Ricci. Ora la squadra rientrerà sotto la Mole e dalla prossima settimana comincerà a proiettarsi verso il primo impegno in gara ufficiale, la sfida di domenica prossima al Grande Torino contro il Cosenza valevole per i trentaduesimi di finale di coppa Italia.



