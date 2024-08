Torino, Fdi in piazza per le riforme del governo

Dopo il via della campagna 'Stiamo cambiando l'Italia' in spiaggia ieri a Ostia, oggi Fdi è sceso in campo con i propri eletti a Torino. Obiettivo, "sostenere le riforme del governo Meloni" dimostrando ai cittadini che "anche in agosto", e "senza campagna elettorale" gli esponenti del partito sono "al lavoro per passione". In piazza Carignano è andato in scena un flash mob: una quindicina di eletti e simpatizzanti ha sventolato bandiere del partito tenendo nelle mani il volantino della campagna, che illustra le riforme su premierato, autonomia, fisco e giustizia.

"Da oggi tutti i coordinamenti provinciali - spiega la parlamentare Fdi torinese Augusta Montaruli - si stanno occupando di rilanciare l'iniziativa avviata a Ostia. Io e la collega Immacolata Zurzolo siamo qui per uno dei tanti appuntamenti previsti sul territorio torinese. Abbiamo scelto questa piazza centrale perché la campagna estiva è pensata per i luoghi di maggiore afflusso, e questo è un simbolo di Torino frequentato anche dai turisti.

"Siamo molto vicini - aggiunge l'assessore al Welfare del Piemonte, Maurizio Marrone - agli anziani, altro tema di questa campagna. In tre anni la Regione ha messo 4 milioni per sostenere le politiche dell'invecchiamento attivo. Sono risorse che vanno a bando ai Comuni, alle associazioni e agli enti del terzo settore per questo scopo: gli anziani sono le nostre radici e devono stare in cima all'agenza politica".



