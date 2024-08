Sequestro 36 volatili tenuti in cattive condizioni a Casale

Intervento congiunto di Gepa e Oipa a Casale Monferrato (Alessandria): dopo una telefonata anonima, è scattato il sequestro di ventisei calopsiti e dieci cocorite, che si trovavano nel cortile di una proprietà privata.

Durante l'ispezione - come spiegato in una nota da Morena Botta, comandante regionale Gepa - è stato verificato gli uccelli fossero detenuti, per quasi gran parte della giornata, sotto il sole rovente, in gabbie di misura non adeguata e arrugginite. Nutriti inoltre con pane ammuffito e granaglie, negli abbeveratoi acqua con il muschio, assente la vaschetta per rinfrescarsi, gli ossi di seppia ricoperti dagli escrementi.

Nei nidi sono state trovate parecchie uova e si ipotizza quindi che il responsabile detenesse i volatili per scopi riproduttivi e vendita degli esemplari.

Non avendo trovato strutture disponibili a ospitarli, è stato disposto il sequestro sul posto con la prescrizione di adottare gabbie di almeno 1,20 metri per coppia e mantenerle all'ombra.

L'uomo è stato sanzionato.



