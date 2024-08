Scontro moto-trattore nella notte, morto centauro ad Alessandria

Un motociclista di 66 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la statale 10, tra i sobborghi alessandrini di Spinetta Marengo e San Giuliano Vecchio. L'uomo, come riferito dal 118, ha riportato un grave trauma e, inizialmente trasportato in codice rosso all'ospedale Santi Antonio e Biagio, deceduto nelle prime ore del mattino.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco e la polizia locale, impegnata a ricostruire cause ed esatta dinamica dell'impatto tra la due ruote e un trattore agricolo. Il conducente di quest'ultimo si è subito fermato a prestare soccorso.



