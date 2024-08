Maltempo: vento e grandine nel Torinese, cadono alberi in città

Una forte grandinata si è abbattuta questo pomeriggio su Torino e nel Torinese. Al momento sono circa una trentina le richieste di intervento dei vigili del fuoco, anche per alberi e rami che sono caduti a terra.

Due persone sono state soccorse in via Torricelli: erano rimaste chiuse in un auto bloccata a causa di un albero che si è schiantato sopra la vettura.

Quattro persone che si trovavano su una canoa sono stati soccorsi mentre si trovavano sul Po, all'altezza del ponte Balbis.

Un altro albero invece si è schiantato in Strada del Maniero sul tetto di un'abitazione e sui cavi dell'illuminazione pubblica.

Un arbusto è caduto anche in corso Belgio, mentre alcune linee del trasposto pubblico Gtt sono state temporaneamente interrotte per la grandinata.



