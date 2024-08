La metro di Torino si ferma, bus sostitutivi fino a settembre

Da domani, 3 agosto, la metropolitana di Torino sarà chiusa per tutto il mese, a causa di lavori di manutenzione. Si tratta di interventi di ammodernamento, che per ragioni di sicurezza non potrebbero essere realizzati con la linea in servizio.

In alternativa fino al primo settembre sarà attivo il servizio sostitutivo gestito con bus ad alta capienza, la linea M1S, che effettueranno tutte le fermate in corrispondenza delle stazioni della metropolitana, con una frequenza media di passaggio di 8-9 minuti durante l'orario diurno.

Nelle due settimane centrali di Ferragosto sarà inoltre sospesa la Ztl e la sosta a pagamento nelle strisce blu.



