Gallerie d'Italia Torino, ingresso gratuito domenica 4 agosto

Domenica 4 agosto ingresso gratuito alle Gallerie d'Italia Torino di Intesa Sanpaolo, dove sarà possibile scoprire il percorso espositivo Cristina Mittermeier.

La Grande Saggezza a cura di Lauren Johnston, in collaborazione con National Geographic e la nuova mostra fotografica Antonio Biasiucci. Arca, terzo capitolo del progetto "La Grande Fotografia Italiana" a cura di Roberto Koch. In questa mostra con oltre 250 fotografie esposte, per la prima volta i diversi capitoli del "poema utopico" di Biasiucci vengono presentati insieme: tra potenti polittici, sequenze di immagini, opere singole, lo sforzo è di realizzare una rappresentazione poetica ed estesa della vita degli esseri umani, in un periplo che tocca i temi profondi dell'esistenza, gli elementi essenziali del vivere partendo sempre dall'esperienza personale e, dunque, dagli elementi autobiografici che hanno per prima cosa formato il carattere e la sensibilità dell'artista stesso.



