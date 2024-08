Ferragosto al Museo del Risorgimento, visite teatrali

Il Museo del Risorgimento propone una visita teatralizzata per passare un insolito Ferragosto tra le sale espositive che raccontano la storia d'Italia nell'Ottocento. In Liberi Tutti, a cura di Teatro&Società, il pubblico di questa particolare visita teatrale è invitato a guardare le sale del Museo e le sue collezioni da un particolare punto di vista. Quali sono i segni e i simboli di libertà che la storia del Risorgimento ci ha tramandato? E cosa succede se irrompe uno strampalato personaggio che sta fuggendo da qualcosa o da qualcuno che lo minaccia? Un percorso avventuroso e ricco di suspense accompagnerà i visitatori per tutte le sale del Museo con un finale a sorpresa. Gli spettatori saranno protagonisti del racconto.

Le visite teatrali Liberi Tutti si svolgeranno giovedì 15 agosto con partenza alle ore 11 e alle 16; costo della visita 5 euro + biglietto d'ingresso al Museo (solo costo della visita per i possessori di Abbonamento Musei e Torino+Piemonte card).

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto sono invece previste, con partenza alle 15.30, le consuete visite guidate al percorso espositivo.Per tutte le visite guidate, prenotazione obbligatoria chiamando il numero 011 5621147.

Nei giorni di Ferragosto sarà inoltre possibile visitare, oltre al percorso permanente del Museo, la mostra Torino al futuro. La cultura d'impresa, la cultura dell'innovazione a cura dell'Unione Industriali e la piccola exhibition Passioni allo specchio: la Contessa di Castiglione e l'Album Nigra. Il museo sarà come al solito aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17), e proseguiranno le consuete attività all'aperto, nel porticato del Museo, del programma "Sotto i portici del Risorgimento"



